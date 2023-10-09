Руководитель «Народной команды» Мак: «Мы хотим продлить аренду Крапа, поэтому будем садиться за стол переговоров»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Сергей Кучер Медиафутбол

Владислав Мак высказался о дальнейшей судьбе Крапа в «Народной Команде».

– Крап говорил, что после сезона обязательно вернется в 2Drots. Вы как хотите?

– Серега Кучер уже говорил в каком-то интервью, что мы хотим продлить аренду, поэтому будем садиться за стол переговоров после сезона.

– Как думаешь, он останется?

– В него здесь верят, он здесь играет. Да, сегодня был момент, когда он отказывался уходить с поля, показывал свое желание. Но тренер видел, что ему надо дать чуть подышать, потому что ноги забились. Как человек, как спортсмен он мне импонирует.

– В 2Drots у него мало шансов заиграть при Кузнецове?

– Я считаю, что да, – сказал руководитель «Народной Команды» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий