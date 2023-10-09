Руководитель «Народной команды» Мак: «Мы хотим продлить аренду Крапа, поэтому будем садиться за стол переговоров»

Владислав Мак высказался о дальнейшей судьбе Крапа в «Народной Команде».

– Крап говорил, что после сезона обязательно вернется в 2Drots. Вы как хотите?

– Серега Кучер уже говорил в каком-то интервью, что мы хотим продлить аренду, поэтому будем садиться за стол переговоров после сезона.

– Как думаешь, он останется?

– В него здесь верят, он здесь играет. Да, сегодня был момент, когда он отказывался уходить с поля, показывал свое желание. Но тренер видел, что ему надо дать чуть подышать, потому что ноги забились. Как человек, как спортсмен он мне импонирует.

– В 2Drots у него мало шансов заиграть при Кузнецове?

– Я считаю, что да, – сказал руководитель «Народной Команды» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.