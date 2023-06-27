Президенты 2Drots договорились с Кузнецовым о выплате миллиона за нарушения дисциплины Крапом

Жека и Некит 2Drots договорились с Дмитрием Кузнецовым о выплате миллиона рублей.

500 тысяч пойдут на премии за финал, еще 500 тысяч – на благотворительность.

Напомним, что президенты 2Drots обещали Кузнецову выплатить миллион рублей за любое нарушение дисциплины Крапом. Крап опоздал на поезд и не поехал с командой на четвертьфинал Winline Медиалиги в Нижний Новгород. А еще опоздал на самолет и не поехал с командой на полуфинал. Оба раза он добирался самостоятельно.

Также за каждое опоздание Крап будет отдавать 10 тысяч рублей от зарплаты.

Его участие в финале под вопросом.