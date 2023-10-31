Кузнецов допустил Крапа до сборов с 2Drots перед матчем с «Динамо»: «Но если будет косяк вне поля – «пока из команды!»

Теги Динамо Москва Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Медиафутбол

Крап полетит на сборы с 2Drots перед матчем с «Динамо».

«Летит ли Крап на сборы? Да. Я ему сказал, если он даже хорошо будет тренироваться, но будет косяк вне поля – «пока из команды!»

Для меня это самое главное. Вот как человек играет за «Народную Команду» и остается в Минске на неделю?

Не может такого быть, не могу я этого позволить. Удивила ли меня его игра за «НК»? Нет, потому что он и у нас нормально выглядел в конце. Но дисциплина его подводит», – заявил главный тренер 2D.

2Drots сыграют с «Динамо» 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало матча – 17:30 (мск).

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1 комментарий

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justbored
Теперь этот crap в "новостях любимой команды" ещё месяц будет.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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