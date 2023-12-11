Кузнецов о Крапе: «Сначала был пост, что он отчислен. Потом он вроде бы остался в команде. Как так быстро вопрос решается?»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Некит 2Drots Сборная Медиалиги Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов высказался о том, останется ли Крап в 2Drots.

Ранее полузащитник заявил, что поедет в сборную Winline Медиалиги на игру против сборной ФНЛ. После этого 2Drots приняли решение расстаться с Даниилом.

– Крап на тренировке...

– Да.

– Получается, он – игрок 2Drots?

– Ну, он сейчас будет с Никитой и Женей разговаривать. Как они решат по нему вопрос – так и будет. Но я так понял, что они по нему положительно решили вопрос.

– Вы понимаете логику? Они вроде сказали, что он исключен. А сейчас он тренируется с вами.

– Это мне непонятно. Когда я прочитал пост, что он отчислен, а потом вроде бы остался в команде. Как так быстро вопрос решается? Мне сказали, что все решилось за 8 минут, – сказал главный тренер 2Drots.

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