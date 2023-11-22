Василий Маврин: «Я молодой, перспективный, мне 18. Футбольная жизнь только начинается»
Василий Маврин поделился впечатлениями после получения приза лучшему игроку года.
Полузащитник был признан лучшим игроком 2023 года в медиафутболе.
– Вернемся в май 2023-го. Если бы ты не ушел из «Амкала», оказался бы сейчас в этой точке?
– История не знает сослагательных наклонений. Все произошло так, как должно было произойти. Всегда в жизни происходит самый лучший вариант из возможных. Вот он и произошел.
– Ты много раз говорил, что хочешь закончить играть в футбол. Сейчас идеальный момент?
– Не знаю, посмотрим. У меня есть мотивация и цели, но это не значит, что про игру.
– Сегодня в ролике «Амкала» ты говорил, что хочешь понимать условия пребывания в команде. После слов со сцены показалось, что у тебя есть еще запал поиграть.
– Я молодой, мне 18, перспективный. Футбольная жизнь только начинается, конечно! – сказал 34-летний хавбек в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
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