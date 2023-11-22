Василий Маврин: «Я молодой, перспективный, мне 18. Футбольная жизнь только начинается»

Василий Маврин поделился впечатлениями после получения приза лучшему игроку года.

Полузащитник был признан лучшим игроком 2023 года в медиафутболе.

– Вернемся в май 2023-го. Если бы ты не ушел из «Амкала», оказался бы сейчас в этой точке?

– История не знает сослагательных наклонений. Все произошло так, как должно было произойти. Всегда в жизни происходит самый лучший вариант из возможных. Вот он и произошел.

– Ты много раз говорил, что хочешь закончить играть в футбол. Сейчас идеальный момент?

– Не знаю, посмотрим. У меня есть мотивация и цели, но это не значит, что про игру.

– Сегодня в ролике «Амкала» ты говорил, что хочешь понимать условия пребывания в команде. После слов со сцены показалось, что у тебя есть еще запал поиграть.

– Я молодой, мне 18, перспективный. Футбольная жизнь только начинается, конечно! – сказал 34-летний хавбек в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.