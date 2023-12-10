«Зачем мне что-то доказывать? Сегодня задача одна – выиграть титул с «Амкалом». Маврин об участии на Чисто Кубке

Теги Sports.ru Газпром Арена (Крестовский) Амкал Winline Медиалига Василий Маврин ЛФК «Титан» Чисто Кубок Медиафутбол

Василий Маврин рассказал об игре на турнире в Питере за «Амкал».

– Лучший игрок года не мог пропустить этот турнир?

– Так совпало. Стечение обстоятельств. У Сослана [Гатагова] был порыв пригласить меня на турнир. Зачем отказываться от такого предложения?

– Вы договорились только о твоем участии на Кубке?

– Только на этот турнир. У меня до конца года действующий контракт с «Титаном».

– Какие цели у тебя на следующий год?

– Пока есть время определиться. Есть примерные наброски, чего я хочу. А в какой структуре это буду реализовывать – вопрос открытый.

– Этот турнир для тебя просто повидаться с ребятами или что-то доказать Сослану Маратовичу?

– А зачем мне что-то доказывать? Я когда приезжаю на какие-то мероприятия, я всегда стараюсь выиграть их. Сегодня задача одна – выиграть первый титул с «Амкалом» в этом сезоне, – рассказал хавбек в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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