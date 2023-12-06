«Пари Почти Любители» вышли на Василия Маврина с предложением о трансфере

Теги Пари НН Амкал деньги Winline Медиалига Василий Маврин Дмитрий Кузькин ЛФК «Титан» Медиафутбол

Василий Маврин рассказал о предложении «Пари Почти Любители».

Хавбек «Титана» рассказал, что в предложение «Пари ПЛ» входил переезд в Нижний Новгород.

Также Маврин заявил, что «Почти Любители» предложили хорошие деньги, но развеял слух [Кузя сказал, что слышал о ЗП в 500 тысяч рублей] об огромной зарплате.

«Пари Почти Любители» – медиафутбольный клуб при поддержке «Пари НН». Команда будет выступать на стадионе ЧМ в Нижнем Новгороде. Состав может пополнить Алексей Сапогов.

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