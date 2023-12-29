«Радимов поздравил с золотой медалью чемпионата России». Галлямов о главном тренере «Чисто Питера»

Галлямов рассказал, как Владислав Радимов относится к фигурному катанию..

– Твой главный тренер в Медиалиге — Владислав Радимов. Он реально заинтересовался фигурным катанием?

– Он даже приходил к нам на контрольные прокаты в Москве! Неожиданно было. У него была не особо запланированная поездка, его визит был очень приятен.

– Поздравил уже тебя с золотой медалью чемпионата России?

– Да, конечно. Игроки из команды тоже присоединились к поздравлениям. Также написал . Он прекрасный человек и спортсмен.

в четвертом сезоне находился в заявке «Чисто Питер». Это медиафутбольная команда « », в составе которой играют Анатолий Тимощук, , Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.