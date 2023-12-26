«Что вы хотите? Игрокам по 40 лет. К Тимощуку претензий нет. Но Погребняк, Дядюн...» Радимов словами Марадоны объяснил вылет «Чисто Питера» из Медиалиги

Теги Зенит Владислав Радимов Анатолий Тимощук Павел Погребняк премьер-лига Россия Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Сборная Исландии по футболу ЧМ-2018 FIFA Владимир Дядюн Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов объяснил вылет «Чисто Питера» из МФЛ-4.

В четвертом сезоне Winline Медиалиги «Чисто Питер» вылетел в стадии уайлд-кард, проиграв Fight Nights по серии буллиталити (1:1, 0:2 Б).

«Почему «Чисто Питер» не обыграл Fight Nights в стадии уайлд-кард с такими фамилиями в команде? Расскажу.

Марадона приехал на ЧМ-2018 в Россию. Сидит на трибуне на матче сборных Аргентины и Исландии, сыграли 1:1. Русский журналист подходит к нему и спрашивает: «А вот ваша сборная образца ЧМ-86 – как бы она сыграла с Исландией?»

Он ответил: «Ну, выиграли бы 1:0». Журналист удивился и сказал: «Всего 1:0?» А Марадона ему ответил: «Ну, да. Нам же по 60 лет уже».

А здесь – что вы хотите? Им по 40 лет. К Тимощуку претензий нет. Но Погребняк, Дядюн...» – сказал главный тренер «Чисто Питер».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дима Трепутин
куда можно выделить из медиалиги ?
По ходу куда-нибудь в радиолигу
+2
0
+2
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Я никогда не работал с такими ценными породами древесины как Погребняк - объяснил тренер
ну если для ваш лучший бомбардир Кубка УЕФА - это древесина, то я даже не знаю)
+2
-1
+1
куда можно выделить из медиалиги ?
+1
-1
0
Дядюн - самый бессмысленный футболист в истории РПЛ
+1
-1
0
Ответ Дима Трепутин
куда можно выделить из медиалиги ?
в медиалигу
0
0
0
Ответ Pok_Toholo
Дядюн - самый бессмысленный футболист в истории РПЛ
По-моему, вы не совсем правы. Я активно следил за "Рубином" в начале десятых годов. Дядюн был не таким уж плохим нападающим. Да, не очень техничным и в целом, как говорится, деревянным, но он выдавал неплохие матчи. Был сезон, когда он был главным джокером "Рубина", забив больше десяти голов за сезон, многие из которых пришлись на выходы на замену. А ведь это был сильный "Рубин", регулярно выстреливавший в еврокубках.

Да и в Нальчике Дядюн был неплох. Поэтому насчёт "самого бессмысленного" вообще не соглашусь. Были кадры в нашем чемпионате действительно бесполезные, но от Дядюна своя польза была.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий