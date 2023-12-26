«Что вы хотите? Игрокам по 40 лет. К Тимощуку претензий нет. Но Погребняк, Дядюн...» Радимов словами Марадоны объяснил вылет «Чисто Питера» из Медиалиги

Владислав Радимов объяснил вылет «Чисто Питера» из МФЛ-4.

В четвертом сезоне Winline Медиалиги «Чисто Питер» вылетел в стадии уайлд-кард, проиграв Fight Nights по серии буллиталити (1:1, 0:2 Б).

«Почему «Чисто Питер» не обыграл Fight Nights в стадии уайлд-кард с такими фамилиями в команде? Расскажу.

Марадона приехал на ЧМ-2018 в Россию. Сидит на трибуне на матче сборных Аргентины и Исландии, сыграли 1:1. Русский журналист подходит к нему и спрашивает: «А вот ваша сборная образца ЧМ-86 – как бы она сыграла с Исландией?»

Он ответил: «Ну, выиграли бы 1:0». Журналист удивился и сказал: «Всего 1:0?» А Марадона ему ответил: «Ну, да. Нам же по 60 лет уже».

А здесь – что вы хотите? Им по 40 лет. К Тимощуку претензий нет. Но Погребняк, Дядюн...» – сказал главный тренер «Чисто Питер».