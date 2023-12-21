Анастасия Мишина: «Главное достижение, что мы справились с нервами. Смогли спокойно выйти на лед и сделать все так, как и тренировали»

Теги сборная России чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Winline Медиалига Чисто Питер Фигурное катание

Мишина и Галлямов оценили прокат короткой программы на чемпионате России.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 83,01 балла и идут на первом месте.

«Главное достижение, что мы справились с нервами. Смогли спокойно выйти на лед и сделать все так, как и тренировали», – сказала Мишина.

«Мы действительно справились с прокатом. Довольны. Тренеров порадовали. Завтра отдохнем и будем готовиться к произвольной программе.

Со своей командой «Чисто Питер» в Медиалиге мы всегда на связи. У нас приятная атмосфера. У меня там друзья, мы отлично общаемся», – добавил Галлямов.

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7 комментариев
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Настя молодцы, лучшие, очень нравится ваша КП. Удачи в ПП и чистого проката
+10
0
+10
Ответ Александр Шульгин
Какой же Галямов стал неприятный
Неприятно, что и в обсуждении парного становится все больше токсичности.
+9
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Насте и Саше - куча сердечек!!! Мы вас любим, так держать!!!
+3
0
+3
Мишки- Красавчики!!!!!
+2
-1
+1
Ответ Ir2019
Заметили с какого именно момента этой токсичностью понесло?
Да, от вашего присутствия, фу)
+1
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+1
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