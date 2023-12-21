Анастасия Мишина: «Главное достижение, что мы справились с нервами. Смогли спокойно выйти на лед и сделать все так, как и тренировали»

Мишина и Галлямов оценили прокат короткой программы на чемпионате России.

и набрали 83,01 балла и идут на первом месте.

«Главное достижение, что мы справились с нервами. Смогли спокойно выйти на лед и сделать все так, как и тренировали», – сказала Мишина.

«Мы действительно справились с прокатом. Довольны. Тренеров порадовали. Завтра отдохнем и будем готовиться к произвольной программе.

Со своей командой «Чисто Питер» в Медиалиге мы всегда на связи. У нас приятная атмосфера. У меня там друзья, мы отлично общаемся», – добавил Галлямов.