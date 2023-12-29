Глава РПЛ Алаев: «В Медиалиге много спорного, но и полезного. Нужно взять оттуда какие-то элементы»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Sports.ru Александр Алаев регламент Winline Медиалига Медиафутбол

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что может перенять лига у Winline МФЛ.

«Медиалига много чего делает спорного, но и сделала много полезного. Они по-другому работают с аудиторией.

Даже самые консервативные руководители клубов сейчас видят, что это не какая-то вспышка была, а что нужно взять оттуда какие-то элементы, чтобы это сработало и у нас. 

Испанские коллеги уже работают в этом направлении и создали маркетинговый чемпионат. Да, в нем не участвует «Реал», однако остальным интересно. У нас уже зафиксирована в регламенте необходимость выхода в микст-зону не менее двух игроков, но привел четырех, разместил камеры в раздевалке, запустил активности с игроками, нацепил камеры GoPro – клуб набирает баллы.

Условно, клуб X ничего не делает, не получает баллы, а клуб Y получил варианты, как он может эти баллы получить, победил в рейтинге – и получил деньги от лиги. Рабочий подход? Для меня – вполне», – сказал глава Премьер-лиги.

«Надо признать ошибку: у нас дырявый регламент». Президент РПЛ Алаев – о нашем футболе в 2023-м

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий