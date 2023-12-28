Алаев о Суперкубке России: «Есть предложение о реформе. Это может быть финал четырех или финал шести»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru OLIMPBET Суперкубок России Александр Алаев Футбол

Александр Алаев рассказал о возможной реформе OLIMPBET Суперкубка России.

«Есть предложение о реформе Суперкубка. Это может быть финал четырех или финал шести. Если мы вернемся в международные соревнования, то не играть в декабре – не оптимальный вариант для всех клубов. Международные соревнования могут быть в декабре или даже в январе, к ним надо готовиться. На мой взгляд, таким турниром может стать Суперкубок. Рабочий вариант, чтобы не всем нужно было морозиться, остальные ушли в отпуск.

Сейчас активно обсуждается в рабочей группе проведение дополнительного турнира. В нем могут быть от 4 до 8 команд, турнир в формате плей-офф. Максим Львович (Митрофанов, генсек РФС – прим. Sports.ru) комментировал, работа над этим вариантом ведется. К подобному предложению привел успешный опыт клубов, которые самостоятельно провели Братский кубок или матчи с представителями Медиалиги», – сказал президент Мир РПЛ.

«Надо признать ошибку: у нас дырявый регламент». Президент РПЛ Алаев – о нашем футболе в 2023-м

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4 комментария
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Лучше финал 16, и в два круга каждый с каждым по два раза сыграет
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+2
Ответ Ебздрогыч
Лучше финал 16, и в два круга каждый с каждым по два раза сыграет
Проигравшие 8 команд потом играют в нижней сетке , победители выходят на победителей верхней сетки также по 2 матча
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Тренеры и так плачут, что игр слишком много, в эти еще накидывают 🤣
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Международные соревнования могут быть в декабре или даже в январе - это когда были они в январе?
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