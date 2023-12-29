Алаев о деградации РПЛ: «Не согласен с такими оценками. Сильные футболисты уезжают, но это есть и в других лигах»

Президент РПЛ Александр Алаев не считает, что лига деградирует.

– Как оцените ситуацию в в плане зрительского интереса, тв-рейтингов первой части сезона?

– Оценю положительно. Для нас важен, применительно к договору с РФС, параметр «мужчины, 18+» и базовый показатель рейтинга «1,4». Сейчас мы видим рост до параметра «1,51», надеемся, тенденция сохранится.

– Ваша оценка спортивного уровня чемпионата – лига деградирует, стагнирует или уровень растет?

– Слово «деградация» не буду употреблять, не согласен с такими оценками. Уровень может упасть или вырасти, но об этом могут сказать результаты в международных турнирах. Других критериев полноценной оценки нет.

Что касается спортивной составляющей турнира, то могу говорить о том, что лига стала более открытой и мобильной в плане игры, интрига есть. Мало закрытых матчей.

Понятно, что сильные футболисты уезжают, но этот процесс есть и в других лигах. О драматическом падении в плане уровня игры не стал бы говорить, – сказал .

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