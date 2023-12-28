Глава РПЛ Алаев: «Отношения с УЕФА рабочие, ведется конструктивная работа»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Организация РПЛ Александр Алаев Спорт-Экспресс Футбол

Президент РПЛ высказался об отношениях с УЕФА.

«Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС, мне кажется, что раньше такого не было.

Личные отношения? УЕФА приглашает на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие», – сказал Александр Алаев. 

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5 комментариев
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«Рекордное количество представителей», «конструктивная работа», «рабочие отношения», «раньше такого не было». Вообщем,все отлично.
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О чем можно говорить? диалог 2 год идёт а толку? Из- за этого Сборную вернули? нет всё так на одном же месте все ваши переговоры не о чем с ними разговаривать
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Два года работать и ни малейшего результата? Хотя два года приглашают, можно в Эуропу скататься за казенный счет. Ну и отдельно приятно, что чем меньше футболисты участвуют в международных соревнованиях, тем больше представителей России в УЕФА. Достижение! Уже можно вешать медали чемпионата Эуропы по представителям в УЕФА?
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Ответ Тиджани Бабангида
«Рекордное количество представителей», «конструктивная работа», «рабочие отношения», «раньше такого не было». Вообщем,все отлично.
они свою зп получают вот и им норм) пришел утром написал по почте в уефа привет а они ответили тоже привет)) вот все рабочие отношения )))
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