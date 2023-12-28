Глава РПЛ Алаев: «Отношения с УЕФА рабочие, ведется конструктивная работа»

Президент РПЛ высказался об отношениях с УЕФА.

«Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС, мне кажется, что раньше такого не было.

Личные отношения? УЕФА приглашает на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие», – сказал Александр Алаев.

«Надо признать ошибку: у нас дырявый регламент». Президент РПЛ Алаев – о нашем футболе в 2023-м

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