Глава РПЛ Алаев: «В судейском корпусе выбрали неправильную тактику: минимум публичных объяснений и контактов с клубами. И хотелось бы слышать переговоры арбитров при ключевых решениях»

Глава РПЛ отрицает существование конфликта с главой судейского департамента.

– Чтобы был конфликт, нужно общаться. Хотя бы раз. Я с господином Мажичем не общался ни разу. Обещал не комментировать судейство, но первая часть сезона закончена, поэтому могу себе позволить.

Надо понимать, что судейство – прерогатива РФС. Я к коллегам из РФС отношусь с уважением, отдельное им спасибо за офсайдные линии. Мои резкие высказывания по судейству были для того, чтобы привлечь внимание к проблеме.

На мой взгляд, руководители судейского корпуса выбрали неправильную тактику работы: минимум публичных объяснений и контактов с клубами. Также было видно, что у того же ЭСК крен на защиту арбитров. И это не только мое мнение – коллеги с международным опытом со мной согласны.

После моих высказываний встречи с частью клубов состоялись. Работа ЭСК тоже изменилась. Да, мои слова были эмоциональными и резонансными, но привлечь внимание к работе судейского корпуса мне удалось.

Оценивать саму работу судей не буду, но некоторые решения ЭСК остаются для меня непонятными. Например, решение не удалить за фол на . Для меня это очевидная красная карточка. Со мной согласились пять действующих европейских арбитров Лиги чемпионов, а ЭСК же сказал, что это желтая. Но пусть работают – я больше всех заинтересован в том, чтобы скандалов было меньше.

Есть еще одна вещь – открытость. , публикуют переговоры судей после самых резонансных решений – тот же матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». У нас сейчас такого нет. Чем больше мы будем это засекречивать, тем больше будет вопросов. А хотелось бы слышать переговоры арбитров во время принятия ключевых решений.

Когда Хачатурянц был главой ЭСК, я регулярно был на совещаниях, видел, как все происходит. Там люди спорили, обсуждали, принимали решения. Да, тоже были ошибки, но было понимание, как работают люди. Как сейчас работает ЭСК? Мы не знаем. Собираются ли они? По телефону обсуждают? По почте им материалы присылают? Нам не нужно право голоса, просто станьте чуть прозрачнее.

Возвращаясь к Мажичу: я же не обиделся на него, что он не общается. Но ты же приехал в страну, где есть устоявшаяся структура управления футболом, где есть работодатель, который платит тебе зарплату. Почему нельзя прийти на общее собрание клубов и сказать: «Меня зовут Милорад Мажич, я теперь руковожу судьями. У меня такая позиция, я не буду с вами общаться, у меня такой подход. Я к вам отношусь с уважением, но у меня такая позиция – я закрытый».

Я бы сказал: «Странно, но ладно». Это позиция.

Обсуждали это с . Президент РФС остро реагирует на громкие заявления, как и я сам. Он предлагал организовать нам встречу. Но до моих слов встреч никаких не было. Поэтому после предложения Дюкова я сказал, что в моей встрече с Мажичем смысла не вижу, потому что не хочу раскачивать лодку. А играть на публику, что мы где-то появились, зачем?

– Как вам идея с приглашениями иностранных арбитров?

– Лиге нужен качественный арбитраж. Я не знаю, сколько сейчас боевых единиц у департамента: кто-то не в форме, кто-то на травме. Если клубы решили, что у иностранцев будет право судить здесь, – значит, будут судить. Но мне важнее, что наши судьи получили возможность не только вариться в собственном соку, но и куда-то выезжать, – передает слова Александра Алаева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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