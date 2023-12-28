«Успех «Эгриси» в последней Медиалиге». Уткин о самом ярком событии в жизни

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Fight Nights Это футбол, брат! Медиафутбол

Василий Уткин рассказал о самом ярком событии в его жизни.

– Кто и когда тебе подарил самый яркий подарок в твоей жизни?

– Давайте я скажу самое яркое событие в своей жизни. Это успех моих пацанов в четвертом сезоне Медиалиги.

Команда Василия Уткина выступает в Winline Медиалиге со второго сезона. В МФЛ-2 и МФЛ-3 «Эгриси» не выходил из группы.

В МФЛ-4 клуб занял третье место, обыграв Fight Nights по серии буллиталити (1:1, 4:3 Б).

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2 комментария
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Не густо у Васи с яркими событиями.
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да, это было круто.
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