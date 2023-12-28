«Успех «Эгриси» в последней Медиалиге». Уткин о самом ярком событии в жизни

Василий Уткин рассказал о самом ярком событии в его жизни.

– Кто и когда тебе подарил самый яркий подарок в твоей жизни?

– Давайте я скажу самое яркое событие в своей жизни. Это успех моих пацанов в четвертом сезоне Медиалиги.

Команда Василия Уткина выступает в Winline Медиалиге со второго сезона. В МФЛ-2 и МФЛ-3 «Эгриси» не выходил из группы.

В МФЛ-4 клуб занял третье место, обыграв Fight Nights по серии буллиталити (1:1, 4:3 Б).