Гаджиев подошел к Уткину после матча за 3-е место МФЛ. Президенты пожали руки и обнялись

Теги Василий Уткин Камил Гаджиев Эгриси контент Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев и Василий Уткин поблагодарили друг друга после матча за бронзу.

«Эгриси» Уткина обыграл FN (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в матче за 3-е место Winline Медиалиги.

Президенты Fights Nights и «Эгриси» пожали руки и обнялись.

Ранее между Гаджиевым и Уткиным был конфликт. Василий отказался пожать руку Камила, на что разозлившийся Гаджиев несколько раз дал Уткину легкую пощечину и сказал: «Разговариваю с тобой, как ты заслужил, сучка!»

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11 комментариев

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N. Vidich
Ответ Vićtor Diaź
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Потому что дагестанский? Или что?
Мне вообще на него пофиг, но мужик нашёл силы прийти и извиниться. Речь о конкретном поступке и ситуации. Что не так?
+13
-3
+10
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0mertas626
страшно за Васю..
боюсь, что скоро потеряем.
+8
0
+8
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Artur Sekhian
Гаджиев реабилитировался в моих глазах, достойный поступок, есть значит сердце у него.
+11
-6
+5
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babajaro
Ответ 0mertas626
подскажите кстати, что даёт 3 место? участие в Кубке России?
Наверное только уважение
+3
-1
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Vićtor Diaź
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0mertas626
подскажите кстати, что даёт 3 место?
участие в Кубке России?
0
0
0
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Pok_Toholo
Уткин кажется уже всё, даже встать не может после победы
+1
-1
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