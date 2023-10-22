Гаджиев подошел к Уткину после матча за 3-е место МФЛ. Президенты пожали руки и обнялись
Камил Гаджиев и Василий Уткин поблагодарили друг друга после матча за бронзу.
«Эгриси» Уткина обыграл FN (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в матче за 3-е место Winline Медиалиги.
Президенты Fights Nights и «Эгриси» пожали руки и обнялись.
Ранее между Гаджиевым и Уткиным был конфликт. Василий отказался пожать руку Камила, на что разозлившийся Гаджиев несколько раз дал Уткину легкую пощечину и сказал: «Разговариваю с тобой, как ты заслужил, сучка!»
Мне вообще на него пофиг, но мужик нашёл силы прийти и извиниться. Речь о конкретном поступке и ситуации. Что не так?
боюсь, что скоро потеряем.
участие в Кубке России?