Гаджиев подошел к Уткину после матча за 3-е место МФЛ. Президенты пожали руки и обнялись

Камил Гаджиев и Василий Уткин поблагодарили друг друга после матча за бронзу.

«Эгриси» Уткина обыграл FN (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в матче за 3-е место .

Президенты Fights Nights и « » пожали руки и обнялись.

Ранее между Гаджиевым и Уткиным был конфликт. Василий отказался пожать руку Камила, на что разозлившийся Гаджиев несколько раз дал Уткину легкую пощечину и сказал: «Разговариваю с тобой, как ты заслужил, сучка!»