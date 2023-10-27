«Ростов» пригласил вратаря «Эгриси» Клюкина потренироваться неделю. Он пробует отпроситься с работы
«Ростов» пригласил вратаря «Эгриси» Алексея Клюкина для тренировок.
26-летний голкипер в составе команды Василия Уткина завоевал бронзовые медали в четвертом сезоне Winline Медиалиги.
– Сейчас мы как бронзовые призеры [Медиалиги] получили право сыграть на зимнем Кубке ФНЛ. Я правда не знаю, как у нас это получится. Конечно, очень хочется, но у нас многие ребята работают.
Раскрою небольшой секрет… Это не просмотр моего футболиста в этом клубе, это доброта и, в общем, желание Виталия Кафанова, который давний друг «Эгриси».
– В «Ростов» кого-то отдал?
– Не отдал, просто сейчас пригласили нашего вратаря потренироваться неделю в «Ростове». Еще раз говорю, это не просмотр в «Ростове».
– Это тот парнишка, который вытащил серию пенальти с 2Drots?
– Да, в частности. И отчасти по моей просьбе, но тем не менее он не может отпроситься с работы.
– А где он работает?
– Он работает тренером в одной из многочисленных детских московских школ, тренирует вратарей и с большим удовольствием этим занимается. Он совсем не богатый парень и для него потеря работы... Конечно же, ему очень хотелось бы съездить, но это будет очень сложная потеря.
– Это повышение квалификации.
– Совершенно верно, но его работу тоже должен кто-то делать в это время.
Я без малейших претензий, потому что у всякого человека свои условия на работе. Я просто говорю, что одного человека на неделю отпросить с работы – очень сложная задача, а тут целую команду. Я пока не знаю, как у меня это получится. Ну и потом, если сейчас «Эгриси» раздербанят, – не то чтобы к этому шло, но я чувствую это алчное дыхание со сторон – необходимости в этом ну будет, – сказал руководитель «Эгриси».
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