«Ростов» пригласил вратаря «Эгриси» Клюкина потренироваться неделю. Он пробует отпроситься с работы

Теги Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия Виталий Кафанов Эгриси Winline Медиалига Алексей Клюкин Это футбол, брат! Медиафутбол

«Ростов» пригласил вратаря «Эгриси» Алексея Клюкина для тренировок.

26-летний голкипер в составе команды Василия Уткина завоевал бронзовые медали в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

– Сейчас мы как бронзовые призеры [Медиалиги] получили право сыграть на зимнем Кубке ФНЛ. Я правда не знаю, как у нас это получится. Конечно, очень хочется, но у нас многие ребята работают.

Раскрою небольшой секрет… Это не просмотр моего футболиста в этом клубе, это доброта и, в общем, желание Виталия Кафанова, который давний друг «Эгриси».

– В «Ростов» кого-то отдал?

– Не отдал, просто сейчас пригласили нашего вратаря потренироваться неделю в «Ростове». Еще раз говорю, это не просмотр в «Ростове». 

– Это тот парнишка, который вытащил серию пенальти с 2Drots?

– Да, в частности. И отчасти по моей просьбе, но тем не менее он не может отпроситься с работы.

– А где он работает?

– Он работает тренером в одной из многочисленных детских московских школ, тренирует вратарей и с большим удовольствием этим занимается. Он совсем не богатый парень и для него потеря работы... Конечно же, ему очень хотелось бы съездить, но это будет очень сложная потеря.

– Это повышение квалификации. 

– Совершенно верно, но его работу тоже должен кто-то делать в это время. 

Я без малейших претензий, потому что у всякого человека свои условия на работе. Я просто говорю, что одного человека на неделю отпросить с работы – очень сложная задача, а тут целую команду. Я пока не знаю, как у меня это получится. Ну и потом, если сейчас «Эгриси» раздербанят, – не то чтобы к этому шло, но я чувствую это алчное дыхание со сторон – необходимости в этом ну будет, – сказал руководитель «Эгриси».

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7 комментариев

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pashko
Ответ zuma
руководитель Эгриси это Василий?
С добрым утром)
+19
-2
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Borillaz
Алексей однозначно топ среди вратарей медиалиги! Тащил команду! Удачи и в тренерстве и в попытке потренить с профи!
+8
-1
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serhiot@yandex.ru
Давно пора с писяковым расстаться.
+11
-5
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Zlatan Ibra
Ответ zuma
руководитель Эгриси это Василий?
Ну ты и соня. Тебя даже вчерашний шторм не разбудил.
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Aleksandr Baskakov
Ответ serhiot@yandex.ru
Давно пора с писяковым расстаться.
Зачем ? Хотя с писяковым пусть ,а вот Песьяковым не стоит
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V_J_I_K
Ответ serhiot@yandex.ru
Давно пора с писяковым расстаться.
Кем заменить?
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