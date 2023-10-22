Уткин после победы «Эгриси» в матче за бронзу МФЛ: «Счастлив. Отдельный праздник, что решающий промах совершил Павлюченко»

Теги Роман Павлюченко Леонид Слуцкий Василий Уткин ЧМ-2018 FIFA Камил Гаджиев Эгриси Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Василий Уткин высказался после победы «Эгриси» в матче за бронзу МФЛ-4.

«Эгриси» обыграл Fight Nights (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в матче за 3-е место Winline Медиалиги.

– Что испытываете после победного матча? 

– К сожалению, не умею бурно праздновать. Конечно, счастлив. Для меня это очень важный день не только потому, что выиграла команду, но и по личным причинам. Сегодня впервые был на этом стадионе.

Я сюда ехал пять с половиной лет, потому что именно перед матчем в Волгограде на чемпионате мира меня отцепили от комментирования. Сказали, что мне работать в телевидение больше нельзя. Мы приехали сюда, в Волгоград, сели обедать, собирались созваниваться со Слуцким – мы должны были вместе комментировать Англия – Тунис, а когда закончили обедать, мне позвонили и сказали, что им не удалось меня отстоять, что я, к сожалению, больше не буду комментировать. Это было 18 июня 2018 года. Считай, больше пяти лет. Я добрался до этого стадиона.

Конечно, отдельный праздник, что решающий промах совершил Рома Павлюченко. У нас тоже своеобразные отношения. Я не злопамятен в принципе, но... Я только не понимаю, почему наш вратарь Клюка возился. Если бы он чуть раньше от него пенальти взял, что закончили без нервов и без серий буллиталити. Вот и до буллитов все дошло. Кстати, ни одного пенальти не было. Все буллиты и били. У меня много разных чувств.

– Вы бронзовые призеры, за счет чего смогли добиться такого результата? 

– У нас хорошая сильная команда, сложился прекрасный коллектив. Все успехи похожи один на другой, свое лицо есть только у неудачников. Не могу сказать по этому поводу ничего принципиально нового. Мне, конечно, очень этого хотелось.

Не ожидал, что пройдем так далеко, останемся на турнире до самого последнего дня. Сейчас я уже понимаю, что мы могли бы быть в финале и биться за чемпионство. Но не получилось, так не получилось.

– Как прошла встреча с Камилом [Гаджиевым]? 

– Да, он подошел, поздравил меня с победой. Мы обнялись, пожали руки. Остались на взаимоуважении, – рассказал Василий Уткин в беседе с корреспондентом Sports.ru Фирузом Анвари.

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8 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ Милитриса Кирбитьевна
А не подкупил-ли ты его, Вася?
Пятью литрами жира?
+3
-2
+1
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Леонид Матросов
Ждем завтрашнего набрасывания на вентилятор по поводу Павлюченко от Губерниева.
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Demyan Grachev
у пользователей спорца память как у рыбки, недоумевают почему у Васи с долговязым контры. погуглите, блин!
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Жан Поль Бельманда
Ответ Olga.t
Неприятно, что Василий злорадствует от неудачи Павлюченко.
Пав вообще кажется безобидный чел, никогда не замечал за ним агрессии и негатива на кого нибудь
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Olga.t
Ответ Жан Поль Бельманда
Пав вообще кажется безобидный чел, никогда не замечал за ним агрессии и негатива на кого нибудь
О чем и речь... Я не болельщик Спартака, но к Роману всегда относилась с симпатией и уважением.
Впрочем, и Василий человек и футбольный специалист очень интересный, но в высказываниях бывает излишне резким.
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