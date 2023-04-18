Глава Медиалиги: «Сыграть «Лужниках» не проблема. Проблема – заполнить их. Надо понимать, что любовь к футболу в Испании больше, чем в России»

Николай Осипов высказался о желании провести финал Медиалиги в «Лужниках».

– Финал испанской Медиалиги прошел в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», он был полностью заполнен. Есть разговор о том, что финал МФЛ может в следующем году пройти в «Лужниках»?

– Мы рассматривали вариант с «Лужниками» как финал второго сезона МФЛ, но помешала погода. Сыграть в «Лужниках» не такая большая проблема. Проблема – это забить «Лужники», все-таки большой стадион. Надо понимать, что любовь к футболу, как к виду спорта, в Испании больше, чем в России. Хоть мы и численно превосходим.

Пока мы еще не смогли влюбить в себя не только медиафутбольную аудиторию, но и людей, которые любят футбол, спорт и тех людей, кто здесь представляет медиакомьюнити. Как только поймем, что в состоянии хотя бы забить до отказа стадионы «Динамо», «Спартака» или ЦСКА, тогда можно думать о «Лужниках». Даже если сейчас туда придут 10-15 тысяч зрителей, а это большая цифра, в «Лужниках» они растворятся.

Стоит только порадоваться за испанских коллег. Мы стремимся к тому, что когда-нибудь здесь, в России, стадион чемпионата мира будет забит до отказа на матче медийных команд, – сказал президент Winline Медиалиги.

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