Президент Медиалиги Осипов о знакомстве с Пике: «Был групповой звонок. Сказали друг другу много приятных слов»

Николай Осипов рассказал о знакомстве с Жераром Пике.

– В интервью «Коммент.Шоу» вы говорили, что общались с Жераром Пике, который тоже создал Медиалигу в Испании. Лично с ним общались?

– Это был групповой звонок. К счастью, жизнь пару раз так повернулась, и у нас есть друзья, которые с ним в очень близких отношениях. Не хочется на эту тему сильно рассуждать, потому что пока геополитика не позволяет нам, и не только нам, а многим людям пытаться реализовать задуманное.

– Пике выразил вам респект?

– Когда два человека, делающих плюс-минус одно и то же, знакомятся, встречаются, общаются, они, как правило, всегда очень уважительны и щедры на комплименты. Друг другу было сказано много приятных слов. Это нормально. Мы делаем одно дело, прививаем любовь к спорту и к футболу в частности, – сказал президент Winline Медиалиги.