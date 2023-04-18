Президент Медиалиги Осипов о знакомстве с Пике: «Был групповой звонок. Сказали друг другу много приятных слов»

Теги Жерар Пике Ла Лига Winline Медиалига Николай Осипов Кингс Лига Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о знакомстве с Жераром Пике.

– В интервью «Коммент.Шоу» вы говорили, что общались с Жераром Пике, который тоже создал Медиалигу в Испании. Лично с ним общались?

– Это был групповой звонок. К счастью, жизнь пару раз так повернулась, и у нас есть друзья, которые с ним в очень близких отношениях. Не хочется на эту тему сильно рассуждать, потому что пока геополитика не позволяет нам, и не только нам, а многим людям пытаться реализовать задуманное.

– Пике выразил вам респект?

– Когда два человека, делающих плюс-минус одно и то же, знакомятся, встречаются, общаются, они, как правило, всегда очень уважительны и щедры на комплименты. Друг другу было сказано много приятных слов. Это нормально. Мы делаем одно дело, прививаем любовь к спорту и к футболу в частности, – сказал президент Winline Медиалиги.

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16 комментариев

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Evgeny Trifonov
хорошо что только звонок групповой был
+38
-5
+33
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2vdhrvmmzf
Ответ Evgeny Trifonov
хорошо что только звонок групповой был
Остальное уже на другом сайте
+16
-1
+15
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Алексей Ненахов
Пике -Мике и групповой звонок
+10
-1
+9
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onakez
В Англии избавляются от букмекеров на майках, в России букмекеры создают свои медиафутбольные команды которые ориентированы на детей 👍
+3
0
+3
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ВладимирНеПутин
Пике спросил его где деньги за медийную активность и Осипов слился
+4
-2
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ChefJhonnyMorgan
В целом адекватный комментарий, что очень странно для медиалиги. Но, все таки сравнивать и т.д. это все же перебор
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jonnysilverhand01
Кто такой осипов этот и кто такой Пике, покажите коленьке как футбол развит в Испании и как в России. Лучше бы занялся коленька развитием футбола среди молодёжи и инфраструктуры, а не лудоманию нёс в школьные массы !
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prus_3
Какой-то президент какой-то фигни чего-то сказал Пике. Уже можно ваять новость для главной.
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kovu
Ответ Tun
В Испании медиалига еще имеет смысл, могут позвать старых звезд и фанатов собирать, у нас таких нет
Ну блин, если б не вся эта обстановка, то у нас тоже можно было в медиалигу позвать бывших легенд РПЛ, всяких Аршавиных, Кержаковых, ВагнерЛавов, Жо итд
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Zakal
Ответ Екн Лор
Матч Амкала на Камп Ноу собрал бы больше зрителей, чем игры ФК Негрейра
а если бы матч проходил не вовремя каникул?или билет стоил бы больше 2-3 школьных обедов?тоже собрали бы?
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