Текила подарил Чипинкосу золотую медаль «Родины Медиа» и 100 тысяч рублей

Александр Тарасов подарил Чипинкосу медаль с финала Winline Медиалиги.

«Мне не нужна форма и медаль. Ко мне недавно приехал рэпер Текила из команды « », подарил 100 тысяч и золотую медаль с 3 сезона МФЛ, хотя я у них этого не просил.

Посторонний человек повел себя в сто раз достойнее, чем президенты моей команды. Очень жаль, что все так», – рассказал Чипинкос.

Форму и медаль Чипинкоса с финала МФЛ-4 «Броуки» выставят на аукцион.