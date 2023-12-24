Текила подарил Чипинкосу золотую медаль «Родины Медиа» и 100 тысяч рублей

Теги Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Амин Чипинкос Медиафутбол

Александр Тарасов подарил Чипинкосу медаль с финала Winline Медиалиги.

«Мне не нужна форма и медаль. Ко мне недавно приехал рэпер Текила из команды «Родина Медиа», подарил 100 тысяч и золотую медаль с 3 сезона МФЛ, хотя я у них этого не просил.

Посторонний человек повел себя в сто раз достойнее, чем президенты моей команды. Очень жаль, что все так», – рассказал Чипинкос.

Форму и медаль Чипинкоса с финала МФЛ-4 «Броуки» выставят на аукцион.

 

 

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2 комментария
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