«Крапу у нас нравится, но пока что только тусоваться». Текила о возможном трансфере

Текила рассказал, что Крап не перешел в «Родину Медиа».

– На данный момент это не более, чем шутка. у нас нравится, но пока что только тусоваться. Кстати, помимо него на корпорате присутствовал еще один игрок 2D

– Кто это был? В таком же статусе?

– Он не хотел светиться, но, я думаю, несложно догадаться, – рассказал президент « » в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Ранее Текила написал в соцсетях, что Крап перешел в «Родину Медиа», прикрепив фото хавбека 2Drots с вечеринки клуба.