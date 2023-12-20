«Крапу у нас нравится, но пока что только тусоваться». Текила о возможном трансфере
Текила рассказал, что Крап не перешел в «Родину Медиа».
– На данный момент это не более, чем шутка. Крапу у нас нравится, но пока что только тусоваться. Кстати, помимо него на корпорате присутствовал еще один игрок 2D
– Кто это был? В таком же статусе?
– Он не хотел светиться, но, я думаю, несложно догадаться, – рассказал президент «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.
Ранее Текила написал в соцсетях, что Крап перешел в «Родину Медиа», прикрепив фото хавбека 2Drots с вечеринки клуба.