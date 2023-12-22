«Мне не отдают медаль и форму. Больше для меня не существует такой команды». Чипинкос об уходе из «БроукБойз»

Теги 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига GOATS БроукБойз Родина Медиа Карен Арутюнян «T-Killah» Александр Тарасов Амин Чипинкос Медиафутбол

Амин Чипинкос высказался о своем уходе из «БроукБойз».

Ранее президент «Броуков» Дмитрий Егоров заявил об уходе форварда из клуба. Причинами стали отказ ехать на решающие матчи без объяснения причин, отказ от съемок и параллельное участие в сторонних проектах за другие команды.

«Медаль мне не отдают, форму не отдают. Что это такое? Я сейчас не в команде. Больше для меня не существует такой команды. Я ни в коем случае не оскорбляю президентов, не перехожу на личное – просто высказываю свое мнение.

Сейчас мне Текила предлагает [перейти] в «Родину Медиа». Также с Кареном из 2Drots ведутся переговоры. Не могу точно сказать, в какой команде я буду. Но могу сказать, что в какую-то команду легко попаду.

Я – звездный игрок. Везде, где я появляюсь, команда становится чемпионом. Недавно в GOATS играл в баскетбол – мы стали чемпионами», – заявил Чипинкос.

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