Егоров ответил Чипинкосу: «Форму выдавали на финал, и ты на этот финал не приехал. Мы выставляем форму на аукцион. Медаль так же есть».

«Броуки» выставят на «Авито» форму Чипинкоса с финала Winline Медиалиги.

«Амин, как же так? Мы проиграли в финале. В течение недели после этого ты не написал нам ни слова, никак не обратился к команде, прогуляв финал и попросив 50 тысяч вне контракта за то, что бы на этот финал приехать.

Ты никак не поддержал пацанов. Только в каком-то интервью сказал, что это был позор. Тебе, получатся, было плевать на них и тебя волновал исключительно кусок железа и какая-то майка?

Ты писал через 2 недели после финала, но не просил медаль или майку, ты просил денег в долг. И я тебе ответил.

Почему это форма твоя, если ее выдавали на финал, и ты на этот финал не приехал.

Ту форму никто не продавал. Она нашлась. Она была у Александра Ткачука. И сейчас самое время посмотреть, за сколько купят форму Чипинкоса на «Авито». Мы ее выставляем на аукцион. Медаль так же есть», – сказал .