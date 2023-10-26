«Два миллиона людей точно интересуются Медиалигой. Не вижу ничего плохого, если медиаспорт станет интереснее профессионального». Глава МФЛ об аудитории

Николай Осипов высказался о сравнениях Winline Медиалиги с РПЛ.

– Какие глобальные цели по зрителям ставит перед собой ?

– Медиалига никогда не ставила перед собой цель обойти , РФС или еще кого-то. Мы вместе делаем одно большое благое дело – популяризируем здоровый образ жизни и футбол в частности.

Несмотря на то, что мы будем запускать другие виды спорта, футбол остается самым главным и самым интересным проектом Медиалиги. Цели обойти кого-то по количеству зрителей нет, не было и не будет. Есть желание увеличить аудиторию футбола в нашей стране.

– Можете привести примеры, с чем сравнима аудитория медиафутбола?

– Я не могу понять, как можно оценивать количественно аудиторию, смотрящую медиафутбол, и аудиторию, смотрящую другие виды спорта. Непонятно, чем это измерять. Мы идем внутри диджитал площадок: VK Видео и ютуб, а спорт идет на ТВ. Нас на ТВ вообще нет, а профессионального спорта почти нет в диджитал. Сложно что-то сравнивать. Мне кажется, у нас аудитория достаточно большая. Особенно, если брать цифры прошедшего сезона. Думаю, миллиона 2 людей точно интересуются Медиалигой. Это цифры, железобетонно подтверждаемые просмотрами.

– Как скоро Медиалига догонит РПЛ по зрителям?

– Понятия не имею. Непонятно, какая аудитория у РПЛ, какая аудитория у нас. Не могу ответить.

– Возможно ли, что Медиалига перегонит РПЛ по зрителям?

– Такое может произойти. Мы не только про футбол, мы еще и про шоу. Если когда-то медиаспорт станет интереснее профессионального спорта, не вижу в этом ничего плохого.

Мне кажется, некоторые шоу как развлекательный формат могут сравниться с профессиональным спортом. Это дело вкуса.

– Есть ли какой-то потолок, выше которого в России медиафутбол точно не выйдет? Что тогда делать?

– Медиафутбол как отдельный вид спорта рассматривать отдельно сложнее, чем рассматривать медиаспорт в сравнении с профессиональным спортом. Но может ли медиаспорт иметь границы? Мне кажется, нет. Сложно оценивать интерес отдельно взятого человека к какому-то виду спорта. А вот к индустрии медиа – вполне осуществимо.

Если мы как лига, ставящая перед собой задачи развивать разные виды спорта, в зависимости от их сезонности, вполне в состоянии привлечь и увеличить количество зрителей нашего продукта. Тут границ и пределов быть не может. Хочется, чтобы как можно больше людей интересовалось спортом в целом под эгидой Медиалиги, – рассказал руководитель Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.