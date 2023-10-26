«Два миллиона людей точно интересуются Медиалигой. Не вижу ничего плохого, если медиаспорт станет интереснее профессионального». Глава МФЛ об аудитории

Теги премьер-лига Россия болельщики Sports.ru Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов высказался о сравнениях Winline Медиалиги с РПЛ.

– Какие глобальные цели по зрителям ставит перед собой Winline Медиалига?

– Медиалига никогда не ставила перед собой цель обойти РПЛ, РФС или еще кого-то. Мы вместе делаем одно большое благое дело – популяризируем здоровый образ жизни и футбол в частности.

Несмотря на то, что мы будем запускать другие виды спорта, футбол остается самым главным и самым интересным проектом Медиалиги. Цели обойти кого-то по количеству зрителей нет, не было и не будет. Есть желание увеличить аудиторию футбола в нашей стране.

– Можете привести примеры, с чем сравнима аудитория медиафутбола?

– Я не могу понять, как можно оценивать количественно аудиторию, смотрящую медиафутбол, и аудиторию, смотрящую другие виды спорта. Непонятно, чем это измерять. Мы идем внутри диджитал площадок: VK Видео и ютуб, а спорт идет на ТВ. Нас на ТВ вообще нет, а профессионального спорта почти нет в диджитал. Сложно что-то сравнивать. Мне кажется, у нас аудитория достаточно большая. Особенно, если брать цифры прошедшего сезона. Думаю, миллиона 2 людей точно интересуются Медиалигой. Это цифры, железобетонно подтверждаемые просмотрами.

– Как скоро Медиалига догонит РПЛ по зрителям?

– Понятия не имею. Непонятно, какая аудитория у РПЛ, какая аудитория у нас. Не могу ответить.

– Возможно ли, что Медиалига перегонит РПЛ по зрителям?

– Такое может произойти. Мы не только про футбол, мы еще и про шоу. Если когда-то медиаспорт станет интереснее профессионального спорта, не вижу в этом ничего плохого.

Мне кажется, некоторые шоу как развлекательный формат могут сравниться с профессиональным спортом. Это дело вкуса.

– Есть ли какой-то потолок, выше которого в России медиафутбол точно не выйдет? Что тогда делать?

– Медиафутбол как отдельный вид спорта рассматривать отдельно сложнее, чем рассматривать медиаспорт в сравнении с профессиональным спортом. Но может ли медиаспорт иметь границы? Мне кажется, нет. Сложно оценивать интерес отдельно взятого человека к какому-то виду спорта. А вот к индустрии медиа – вполне осуществимо.

Если мы как лига, ставящая перед собой задачи развивать разные виды спорта, в зависимости от их сезонности, вполне в состоянии привлечь и увеличить количество зрителей нашего продукта. Тут границ и пределов быть не может. Хочется, чтобы как можно больше людей интересовалось спортом в целом под эгидой Медиалиги, – рассказал руководитель Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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27 комментариев

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Никита Алексеев
Школьники имеют способность умнеть, так что скоро зрителей будет меньше)
+35
-5
+30
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Андрей Попов
а кто эти 2 миллиона?Я слышал про лигу,но мне она не интересна.
+21
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nomer245
2 миллиарда, и это только в Подмосковье
+16
-1
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okk
Как жаль что нельзя блокировать тэги на спортсе. Как же достал весь этот информационный мусор про медиалигу.
+10
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Andrei Bandalak
Ответ Incendier Deafening
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Промой мозги, кто ты там медведь, тормоз, голяк или упырь из медиалиги? То вас там по кликухи зовут...
+9
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+8
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Lindeman
Ответ Никита Алексеев
Школьники имеют способность умнеть, так что скоро зрителей будет меньше)
Придут другие школьники
+9
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Mechel**
Такая цель утопия и глупость))
+7
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BaltikaSPb
Два миллиона даже не слышали что такой цирк существует, а не то что интересуются
+6
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Orgazmatron IGO
С чего медиаспорт станет интереснее профессионального?
Тот же, например, футбол, но больше матюгов и играют хуже. Их показывают где то, кроме ютубчиков?
У меня перед домом футбольное поле, интересно смотреть, как узбеки рубятся с неграми, всё то же, что и в медиа лиге, только обилечиваться не надо.
+4
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Николай Корягин
Ответ nomer245
2 миллиарда, и это только в Подмосковье
И это только на одном матче
+3
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Andy Tucker
фолловеры это не люди, это цифры
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Гусеконь
интересно сколько бабла винлайн уже в них вложил
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Архитектор Мендисабаль
Откуда там два миллиона зрителей? Ведь бредово же...
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snekker
Готовый министр спорта
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Алексей Петров
и 17 аж комментов за 2 часа]]]
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Superkenguroo
У нас вообще любителей футбола не наберется столько.
Можно, конечно, прикинуть, что там столько поклонников, потому что это не футбол вовсе, тогда примерно да.
Ну там у Бузовой тоже миллионы подписоты, а она тоже певица, да.
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ltkmaby
Кто эти люди, интересующиеся медиалигой, кроме самих игроков и их друзей, родственников?
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deadjoker
Да что уж, самый популярный спорт и это только в мире!
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Chelsea`s Lev
2 млн. просмотров в год - это не 2 млн. "людей". Это всё очередная бендеровщина и Васюки-сталица, вместо Москвы.
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Нехоботов
Заканчивается командировка в Сирии. Кадровик и замполит пишут представления к наградам.
Кадровик говорит:
- Товарищ полковник, пишу: "Вы лично уничтожили в бою двести боевиков".
Замполит, куря сигарету и устремив глаза в потолок:
- Пиши - пятьсот, не*уй их жалеть.
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Galaktika
Шляпа это, а не футбол.
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Никита Алексеев
Ответ Lindeman
Придут другие школьники
Может умнее будут
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svft
кто все эти люди? (с)
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Никита Аксанов
2 млн школотронов :D
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