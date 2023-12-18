«Мы содействуем, чтобы наши команды зимой участвовали в этих турнирах». Осипов о медиафутбольных командах в Зимнем кубке РПЛ и Кубке ФНЛ

Николай Осипов рассказал о возможном участии медиафутбольных клубов в турнирах.

«Ну во-первых, у нас Суперкубок Медиалиги, в нем примут участие четыре команды. Мы уже неоднократно о нем заявляли. Скоро выйдем с официальным анонсом.

В Зимнем кубке РПЛ, насколько я знаю, еще нет понимания по участникам. Тоже самое и с Кубком ФНЛ. В оба турнира команды Медилиги ждут. На Кубок ФНЛ от нас поедут как минимум две команды, но если он все же состоится и смотря в каком составе. Мы содействуем, чтобы наши команды зимой участвовали в этих турнирах», – рассказал руководитель Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.