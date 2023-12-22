«Хочется сделать так, чтобы Гена Миллер бросил пить!» Радимов о целях на новый сезон Медиалиги

Владислав Радимов рассказал о главной цели на новый сезон Winline Медиалиги.

«Еще одно мое яркое впечатление от медиафутбола – знакомство с Геной Миллером.

Конечно, я был наслышан про Гену, но когда познакомился поближе, просто обезумел от того, насколько это добрый, искренний, но при этом безбашенный человек. Как он искрометно шутит, какие сообщения пишет – феерия!

Цель на следующий сезон – сделать так, чтобы Гена бросил пить!» – сказал главный тренер «Чисто Питер».

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