Некит 2Drots: «Для меня вероятность ухода Кузнецова – 1%. Надеюсь, все решится до конца месяца»

Президент 2Drots Некит рассказал, как идут переговоры с Дмитрием Кузнецовым.

«Безобразные слухи гуляют по коммьюнити. Желтая пресса работает. Идут переговоры с Кузнецовым. Как только появилась информация, мы сразу были в разговоре. Мы общаемся, решаем вопрос.

Встреча была и не одна. Викторович говорил, что ее не было, потому что его #######, что все рассказывают личные вещи, зарплаты. Все это сливается. Мне кажется, это максимально некорректно и отталкивает желание говорить любую правдивую информацию.

У нас есть свой интерес, у другой команды свой. Надеюсь, все решится до конца месяца. Для меня вероятность ухода Кузнецова – 1%, для реальности, наверное, 50%. Я верю, что мы сможем договориться с Дмитрием Викторовичем.

Все эти разговоры на что-то влияют. Я не хочу делать никому хуже или лучше. А это все ##### вкидывается. Я не хочу нервировать Викторовича. Я уверен, он хочет спокойно все решить и всем рассказать.

Если Кузнецов уйдет, тренером стану я. Пойду на курсы, ##### всем будет. Я лучше тактик, чем Звездин 100%. Я мотиватор лучше, чем Гатагов 100%. Понимание футбола у меня лучше, чем у Шамы 100%. Я стану русским Моуринью. Без поражений выиграю МФЛ. Походу ##### команде, если я стану тренером», – сказал президент 2Drots.