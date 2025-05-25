«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy

Федор Кудряшов жестко высказался о матче Rocket Team – Lit Energy.

Команды сыграли в 6-м туре Winline Медиалиги . Lit Energy победил (1:0).

– Федор, тяжелейший был матч. Шансы еще не утекли. Как планируете играть в заключительном туре?

– Уже не все от нас зависит. Нам надо выигрывать и ждать, что «Титан» не выиграет. Но это вряд ли будет.

– Игра сегодня была на равных?

– Игра была равна, играли два говна. Я думаю, футбола не было вообще. Никакого. Стандарт решил и все.

– Заслужили ли Lit Energy эту победу?

– Спросите их тренера, заслужили они или нет? Спросите, было удаление или не было? Спросите!

– Считаете, были спорные моменты?

– Я считаю, да, – сказал защитник Rocket Team и экс-защитник «Спартака», «Краснодара» и сборной России.

Rocket Team сохраняет шансы на выход из группы. Команде нужно выигрывать матч 7-го тура у «Впорядке X Krap Team» и ждать, чтобы «Титан» потерял очки в игре со СКА.