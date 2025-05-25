«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
Команды сыграли в 6-м туре Winline Медиалиги. Lit Energy победил (1:0).
– Федор, тяжелейший был матч. Шансы еще не утекли. Как планируете играть в заключительном туре?
– Уже не все от нас зависит. Нам надо выигрывать и ждать, что «Титан» не выиграет. Но это вряд ли будет.
– Игра сегодня была на равных?
– Игра была равна, играли два говна. Я думаю, футбола не было вообще. Никакого. Стандарт решил и все.
– Заслужили ли Lit Energy эту победу?
– Спросите их тренера, заслужили они или нет? Спросите, было удаление или не было? Спросите!
– Считаете, были спорные моменты?
– Я считаю, да, – сказал защитник Rocket Team и экс-защитник «Спартака», «Краснодара» и сборной России.
Rocket Team сохраняет шансы на выход из группы. Команде нужно выигрывать матч 7-го тура у «Впорядке X Krap Team» и ждать, чтобы «Титан» потерял очки в игре со СКА.