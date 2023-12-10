Гасилин о сроках восстановления после травмы: «Начну ходить только через 5 месяцев. А выйти на поле, возможно, вообще не смогу»

Теги травмы Алексей Гасилин Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Алексей Гасилин рассказал о сроках восстановления после полученной травмы.

«У меня полный разрыв ахилла. Я думал, что все не настолько серьезно. Выводы пока делать рано. Но восстановление не быстрое даже до того момента, когда я начну ходить.

Начну ходить только через 5 месяцев. Бегать трусцой – около 9 месяцев. А выйти на поле, возможно, вообще не смогу. Но может чудо произойдет, и я выйду. А может даже бегать не смогу. Пока 4 месяца буду в гипсе.

Меня ни в коем случае не беспокоит, что, возможно, я не смогу вернуться в футбол. Я жизненные трудности научился принимать и преодолевать их. Для меня этот период – чтобы подумать, чтобы открыть что-то новое.

Я заканчивал и профессиональный футбол. Почему у меня так быстро получилось адаптироваться и достичь каких-то высот в другой сфере деятельности? Потому что я не грузил свою голову тем, что вот я закончил, не реализовал возможности. Не вернусь и не вернусь. Приложу все усилия, чтобы и бегать, и играть в футбол», – рассказал нападающий «Чисто Питера».

Напомним, Алексею Гасилину диагностировали подкожный разрыв правого ахиллова сухожилия.

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