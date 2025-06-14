Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
«СиндЕкат» вышел в полуфинал в дебютном сезоне МФЛ. Екатеринбуржцы забили за 16 секунд до конца матча бонусным мячом и перевели игру в серию буллиталити, где переиграли Lit Energy блогера Михаила Литвина.
– Наконец-то выиграл серию буллиталити. До этого две ###### [проиграл]. Сегодня сказал в автобусе: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю».
– Тренер тебе сказал: «Вспомни детство и твои 16 лет». Что ты вспомнил?
– Мы играли на области, а Аверьянов [главный тренер «СиндЕката» – Спортс’‘] был у нас тренером в дубле «Урала». Мы в финале играли с Каменск-Уральским, и я потащил три пенальти подряд. Тренер сказал: «Димочка, вспомни это». Я вспомнил: «Блин, точно. Я же три отбил». Сейчас два взял. Хотел еще один, как тогда, но не получилось, – сказал вратарь «СиндЕката».
Арапов пришел в «СиндЕкат» перед шестым сезоном Медиалиги. В профи голкипер провел 44 матча за «Томь» и 38 матчей за «Урал».
«СиндЕкат» – клуб из Екатеринбурга, участвующий в Winline Медиалиге. За команду играют среди прочих экс-игроки «Урала» Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу, Артем Фидлер, Дмитрий Арапов, Алексей Герасимов и Александр Ставпец. В ответном матче 1/4 финала МФЛ против Lit Energy за клуб дебютировал экс-хавбек «Зенита» Олег Шатов.