Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»

Дмитрий Арапов поделился эмоциями после выхода в полуфинал Winline МФЛ-6.

«СиндЕкат» вышел в полуфинал в дебютном сезоне МФЛ. Екатеринбуржцы забили за 16 секунд до конца матча бонусным мячом и перевели игру в серию буллиталити, где переиграли Lit Energy блогера Михаила Литвина.

– Наконец-то выиграл серию буллиталити. До этого две ###### [проиграл]. Сегодня сказал в автобусе: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю».

– Тренер тебе сказал: «Вспомни детство и твои 16 лет». Что ты вспомнил?

– Мы играли на области, а Аверьянов [главный тренер «СиндЕката» – Спортс ’‘] был у нас тренером в дубле «Урала». Мы в финале играли с Каменск-Уральским, и я потащил три пенальти подряд. Тренер сказал: «Димочка, вспомни это». Я вспомнил: «Блин, точно. Я же три отбил». Сейчас два взял. Хотел еще один, как тогда, но не получилось, – сказал вратарь «СиндЕката ».

Арапов пришел в «СиндЕкат» перед шестым сезоном Медиалиги. В профи голкипер провел 44 матча за «Томь» и 38 матчей за «Урал».

«СиндЕкат» – клуб из Екатеринбурга, участвующий в Winline Медиалиге . За команду играют среди прочих экс-игроки «Урала » Вячеслав Подберезкин , Чисамба Лунгу , Артем Фидлер , Дмитрий Арапов , Алексей Герасимов и Александр Ставпец . В ответном матче 1/4 финала МФЛ против Lit Energy за клуб дебютировал экс-хавбек «Зенита » Олег Шатов .