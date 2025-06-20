  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
2

«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях

Иван Заборовский рассказал о последствиях после удара молнией.

Летом 2020 года в 16-летнего голкипера «Знамени Труда» Ивана Заборовского на тренировке попала молния. Парень перенес клиническую смерть, но его удалось спасти. Три дня он провел в искусственной коме.

«Удар молнией повлиял на здоровье. Начались проблемы с сердцем – по-моему, нехватка питания сердца. После выписки я регулярно вешал холтер (суточный мониторинг ЭКГ – Спортс’’), проверялся. С каждым разом показатели улучшались, а сейчас проблем с сердцем нет.

В правом ухе лопнула барабанная перепонка. Мне сделали пластическую операцию, но вернули лишь 20% слуха в этом ухе. В наушниках выкручиваю громкость на максимум, чтобы более-менее слышать. А еще я постоянно слышу ультразвук. Первое время раздражало, сейчас привык.

 Пострадало левое легкое – до сих пор одышка. Восстанавливаюсь по советам бабушки: кушаю по три подорожника три раза в день, чтобы легкое лучше работало. Бабушка сама собирает и очищает. Поначалу было противно, тогда она покрошила его и смешала с медом. А на зиму бабушка делает запас подорожника в морозилке. Очень помогает», – рассказал голкипер «Титана».

«В команде называют Зевсом». Вратарь выжил после удара молнии

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoЛФК «Титан»
logoВторая лига Б
logoЗнамя Труда
Иван Заборовский
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Разряд попал в цепочку, прошел через тело и вышел через пятку. Крестик храню в святой воде». Переживший удар молнии вратарь о том, что его спасло
2сегодня, 13:42
Вратарь выжил после удара молнии. Теперь его называют Зевсом
11вчера, 17:20
Главные новости
Станос: «По Ренарио еще точно ничего не решено»
сегодня, 15:12
«Пусть тренером 2Drots будет Басков или Лепс, а на поле играет Киркоров». Ромащенко о матче «Динамо» с медиакомандой
8сегодня, 12:19
Гаджиев о пощечине Уткину: «Не считаю, что мне есть чего стыдиться. Но никогда в жизни не хотел бы это повторить»
52сегодня, 11:40
Васиченко ушел из Lit Energy. Нападающий – уже третий игрок, покинувший команду после вылета из МФЛ-6
сегодня, 10:43
Осколков о победе 2Drots в Суперкубке МФЛ: «Президенты сказали: «Это не титул. Это всего лишь две игры»
сегодня, 10:30
Рогачев покинул пост главного тренера «Матч ТВ»
сегодня, 09:39
Смирнов о комментариях фанатов 2D после ухода Кузнецова: «Понимаю, что пишут про ноунейма»
вчера, 19:07
Андрей Сметанин: «Лабубу – это какой-то игрок 2Drots. Молодое поколение выбирает сомнительных кумиров»
11вчера, 18:10
«Лукойл Арена» примет ответные матчи 1/2 финала Winline Медиалиги
вчера, 16:51
Прокоп спародировал слова Карпина про Медиалигу: «Завтра мои соседи захотят сыграть с 2D и «Амкалом». Это реально ненормально»
6вчера, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Разряд попал в цепочку, прошел через тело и вышел через пятку. Крестик храню в святой воде». Переживший удар молнии вратарь о том, что его спасло
2сегодня, 13:42
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
8вчера, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00
Слуцкий против обратных замен травмированных в МФЛ: «Маврин покидал поле в слезах – я вспомнил Неймара, который выбыл на год. А через 10 минут Вася вернулся – я просто #####»
125 мая, 15:35