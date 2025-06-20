«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях

Иван Заборовский рассказал о последствиях после удара молнией.

Летом 2020 года в 16-летнего голкипера «Знамени Труда» Ивана Заборовского на тренировке попала молния. Парень перенес клиническую смерть, но его удалось спасти. Три дня он провел в искусственной коме.

«Удар молнией повлиял на здоровье. Начались проблемы с сердцем – по-моему, нехватка питания сердца. После выписки я регулярно вешал холтер (суточный мониторинг ЭКГ – Спортс’’), проверялся. С каждым разом показатели улучшались, а сейчас проблем с сердцем нет.

В правом ухе лопнула барабанная перепонка. Мне сделали пластическую операцию, но вернули лишь 20% слуха в этом ухе. В наушниках выкручиваю громкость на максимум, чтобы более-менее слышать. А еще я постоянно слышу ультразвук. Первое время раздражало, сейчас привык.

Пострадало левое легкое – до сих пор одышка. Восстанавливаюсь по советам бабушки: кушаю по три подорожника три раза в день, чтобы легкое лучше работало. Бабушка сама собирает и очищает. Поначалу было противно, тогда она покрошила его и смешала с медом. А на зиму бабушка делает запас подорожника в морозилке. Очень помогает», – рассказал голкипер «Титана ».

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