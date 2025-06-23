«Амкал» сыграет с ЦСКА экспериментальным составом. Медийный клуб привлекает игроков со стороны из-за травм
«Амкал» обыграл «Десятку» в первом полуфинале Winline Медиалиги (1:0). Ответная игра состоится 29 июня, а перед этим, 27-го числа, медийный клуб сыграет с ЦСКА в шоу-матче.
«К сожалению, добавились травмированные. Надеюсь, кто-то восстановится за неделю. А так я очень благодарен парням. Понимаю, что многие отсутствовали, а у нас игра через неделю, плюс матч с ЦСКА.
Нам достаточно сложно, но имеем что имеем. Нужно понять, что с травмированными, какие болячки мы получили, насколько серьезное повреждение у Маричева, у других парней.
С ЦСКА у нас будут дополнительные игроки. С большой долей вероятности будем играть теми ребятами, которых будем привлекать», – сказал главный тренер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Клуб планирует привлечь к игре против ЦСКА несколько своих бывших футболистов, в том числе Прокопа и Антона Гооге. Также на поле выйдут несколько игроков, ранее выступавших в других командах.