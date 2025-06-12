Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»

Тимофей Мозгов рассказал о разнице профессионального баскетбола и медиа.

«Проблема медиабаскета в том, что это достаточно молодая лига. Она неплохая, но стала резкой выскочкой, которая резко появилась и забрала большое внимание.

Очень много профессионалов, от игроков до руководителей клубов и менеджмента его критикуют: «Ну что они делают?» Но они, скорее всего, воспринимают это как профессиональный баскетбол, но это другое. Это другая лига, у нее другие условия. Им надо иметь селебрити.

Я вижу, что нужно делать администраторам лиги, которым важно сделать такой регламент, который бы остался шоу-историей и не превратился в профессиональный баскетбол. Команда медиабаскета не может тренироваться семь раз в неделю, потому что у медиазвезд куча своих дел.

Профессиональная команда – это другая история. Она имеет право на существование и она будет существовать. Профессиональный спорт есть, был и будет. Все ребята, которые приходили на баскетбол, вообще ничего о нем не знали. Но всем так нравилось, что потом они приходили и говорили: «А я знаю теперь этого игрока и почему ЦСКА лучше играет, а те хуже». Баскетбол быстро влюбляет», – рассказал чемпион NBA и игрок Rocket Team .