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Слуцкий против обратных замен травмированных в МФЛ: «Маврин покидал поле в слезах – я вспомнил Неймара, который выбыл на год. А через 10 минут Вася вернулся – я просто #####»

Леонид Слуцкий высказался о большом количестве замен в Winline Медиалиге.

«Я задумался, почему 80% матчей в МФЛ заканчиваются серией буллиталити? В 2024 году я был на финале Winline Кубка Лиги в Питере. Я смотрю игру как профессионал и пытаюсь понять спортивную часть. И когда вижу Маврина, в слезах покидающего поле, я представляю Неймара, который травмировался, выбыл на год, больше он играть не будет. А через 10 минут я вижу обратную замену. Я просто #####.

Ты рыдал. В моей голове у тебя финал закончился. И он еще потом так 8 раз этот трюк проделал в ходе матча. И я попытался чуть-чуть поразгонять.

В Медиалиге очень сложно добиться принципиальной разницы в уровне футболистов в спортивном мастерстве. Чтобы был игрок вот такого уровня [высокого], а здесь вот такого уровня [низкого]. И поэтому многое сводится к уровню тренированности игроков, взаимопониманию.

Но когда у вас 254 замены, 85 из них обратных, вы не получаете этого преимущества. В футболе 75% мячей забивается после 75-й минуты. Этому есть легкое объяснение – гликоген – это бензин, который есть у любого футболиста. К 75-й минуте он заканчивается, и включаются морально-волевые качества, мастерство, характер, тактическая наработка. 15 последних минут это всегда возможность переломить игру. Но у вас такой возможности нет, потому что одни замены.

У вас все игроки, которые не могут выделиться, херачатся примерно на одном уровне. Заменами все время поддерживается определенный уровень свежести. Поэтому для меня очевидно, что команды, которые много вкладываются, проводят сборы, уделяют внимание функционалке, тактике, огромное количество замен нивелирует всю эту работу. Потому что как вы херачились на первой минуте – там равная игра в физическом плане, такая же она и на последней минуте.

И для меня это не футбол, потому что футбол как раз начинается, когда у тебя заканчивается гликоген, и проявляется характер и лидерские качества», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
logoАмкал
logoВасилий Маврин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
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