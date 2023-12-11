Кузнецов и Мостовой – два основных кандидата на пост тренера «Енисея» (Иван Карпов)

Теги возможные трансферы Первая лига Александр Мостовой Енисей Дмитрий Кузнецов деньги 2Drots Winline Медиалига Fight Nights возможные трансферы Медиафутбол

Иван Карпов рассказал об основных кандидатах на пост главного тренера «Енисея».

Команду могут возглавить Александр Мостовой или Дмитрий Кузнецов.

Оба специалиста сейчас тренируют медиафутбольные клубы: Кузнецов возглавляет 2Drots, Мостовой является главным тренером Fight Nights.

Ранее Карпов рассказывал об условиях, которые были предложены Кузнецову в «Енисее»: контракт на 1,5 года и зарплата 500 тысяч рублей в месяц.

Недавно главный тренер 2D заявил, что вероятность его ухода в красноярский клуб выросла до 30-40%.

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7 комментариев
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Енисей вообще оборзел. Пытается хайпануть на царе
+18
0
+18
Не царское это дело в Сибири самому тренировать
+4
0
+4
На царское это дело
+2
0
+2
Ответ Не уверен!!
Енисей вообще оборзел. Пытается хайпануть на царе
Царь из Москвы не уедет, не гоже
+1
0
+1
Царю сказали, что Есения, Енисей и Сергей Есенин — это три разных вещи из разных сфер? а то и впрямь окажется внезапно в Красноярске
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😅😅😅😅😅😅
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