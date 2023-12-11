Кузнецов и Мостовой – два основных кандидата на пост тренера «Енисея» (Иван Карпов)

Иван Карпов рассказал об основных кандидатах на пост главного тренера «Енисея».

Команду могут возглавить Александр Мостовой или Дмитрий Кузнецов.

Оба специалиста сейчас тренируют медиафутбольные клубы: Кузнецов возглавляет 2Drots, Мостовой является главным тренером Fight Nights.

Ранее Карпов рассказывал об условиях, которые были предложены Кузнецову в «Енисее»: контракт на 1,5 года и зарплата 500 тысяч рублей в месяц.

Недавно главный тренер 2D заявил, что вероятность его ухода в красноярский клуб выросла до 30-40%.