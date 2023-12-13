Главный тренер 2Drots Кузнецов отказался от предложения возглавить «Енисей» («Некласико»)

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов не возглавит «Енисей».

Об этом сообщил телеграм-канал «Некласико».

Ранее появилась информация об условиях, которые были предложены Кузнецову в «Енисее»: контракт на 1,5 года и зарплата 500 тысяч рублей в месяц.

Недавно главный тренер 2D заявлял, что вероятность его ухода в красноярский клуб выросла до 30-40%.

Вторым кандидатом на пост главного тренера красноярского клуба называли Александра Мостового.

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6 комментариев
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Лучше 300 т чистыми тут плюс премии, чем 500 грязными в Красноярске, с его перелетами непонятными самолетами, часовыми поясами, геморром от губера и мутным будущим в целом.
+10
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+9
Время Мостового.
+3
-1
+2
Ответ Wayne Gretzky 99
Лучше 300 т чистыми тут плюс премии, чем 500 грязными в Красноярске, с его перелетами непонятными самолетами, часовыми поясами, геморром от губера и мутным будущим в целом.
так он сам хотел в проф футбол, а теперь отказался
+1
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+1
Ответ Всеволод Бобров
так он сам хотел в проф футбол, а теперь отказался
Ага, по следам Аленичева. На фига ему эта муть?
+2
-1
+1
Когда узнал, что борьба за место в клубе с самим царём - то не хватило мужество и сразу пасс
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