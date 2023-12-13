Главный тренер 2Drots Кузнецов отказался от предложения возглавить «Енисей» («Некласико»)
Дмитрий Кузнецов не возглавит «Енисей».
Об этом сообщил телеграм-канал «Некласико».
Ранее появилась информация об условиях, которые были предложены Кузнецову в «Енисее»: контракт на 1,5 года и зарплата 500 тысяч рублей в месяц.
Недавно главный тренер 2D заявлял, что вероятность его ухода в красноярский клуб выросла до 30-40%.
Вторым кандидатом на пост главного тренера красноярского клуба называли Александра Мостового.