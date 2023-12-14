«На его месте вполне мог бы быть Володя XXL, если бы работал со своей популярностью» Егоров об актере из сериала «Слово пацана»

Дмитрий Егоров высказался об актере Рузиле Минекаеве.

«На его месте вполне мог бы быть Володя XXL, если бы работал со своей популярностью, а не деградировал и не упустил время», – заявил президент «БроукБойз».

Запись Егоров сопроводил скриншотом сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте» с изображением Рузиля Минекаева в роли Адидаса-младшего.

С лета 2023-го выступает за « ». В составе команды он дошел до четвертьфинала .