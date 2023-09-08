Крап о травме: «Хотел оставить в тайне, но Володя XXL взял и рассказал об этом. Травма у друга, а он пользуется этим, чтобы забрать внимание на себя»

Даниилу Крапивникову не понравилось, что Володя XXL рассказал о его травме.

Ранее хавбек «Народной Команды» получил травму голеностопа перед матчем 1-го тура Winline Медиалиги против «Родины Медиа».

«В четверг я вышел на тренировке на поле на «Спартаке», где поле лысое, и сказал Майку: «Я здесь сломаюсь, бро». Он сказал, что все нормально будет.

В итоге мне ломает ногу пасом, мяч попал в расслабленный голеностоп. Я начал кричать.

Понимал, что на максимум не смогу сыграть. Историю с травмой я хотел оставить в тайне, потому что не знал, сыграю я или нет.

Я ехал после тренировки с Майком (Крапивниковым, хавбеком «Народной Команды» и старшим братом Даниила – Sports.ru), мне позвонил Володя (XXL, форвард «Родины Медиа» – Sports.ru). Я ему рассказал, что сломался. Он очень переживал.

А он на следующий день взял и рассказал об этом. Просто дурачок. Травма у друга, а он этим пользуется, чтобы забрать внимание на себя», – рассказал Крап в клубном сериале о себе.