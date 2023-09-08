Крап о матче с «Родиной Медиа»: «Володя XXL передал мне слова Каряки. Он сказал: «Чтобы на нем живого места не осталось»

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Каряка Winline Медиалига Родина Медиа Даниил Крапивников «Володя XXL» Владимир Горяинов Народная Команда Медиафутбол

Крап рассказал об особом настрое «Родины Медиа» в матче с «Народной Командой».

«Когда я разогнал на конференции, что я буду ##### «Родину Медиа», мне Володя XXL сразу ответил своим видео. Он говорил, что Каряка сказал: «Чтобы на нем живого места не осталось».

Вся раздевалка завелась и была настроена против меня. В этот день они мне не жали руки даже.

Скорее всего, Тару выпустили под меня. Когда я принимал мяч, я видел его глаза. Он прямо летел в меня. Он дернул меня за майку, я услышал треск – она разорвалась. После таких эпизодов начинается реальная заруба», – рассказал Крап в клубном сериале о себе.

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