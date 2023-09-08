Крап о матче с «Родиной Медиа»: «Володя XXL передал мне слова Каряки. Он сказал: «Чтобы на нем живого места не осталось»

Крап рассказал об особом настрое «Родины Медиа» в матче с «Народной Командой».

«Когда я разогнал на конференции, что я буду ##### «Родину Медиа», мне Володя XXL сразу ответил своим видео. Он говорил, что Каряка сказал: «Чтобы на нем живого места не осталось».

Вся раздевалка завелась и была настроена против меня. В этот день они мне не жали руки даже.

Скорее всего, Тару выпустили под меня. Когда я принимал мяч, я видел его глаза. Он прямо летел в меня. Он дернул меня за майку, я услышал треск – она разорвалась. После таких эпизодов начинается реальная заруба», – рассказал Крап в клубном сериале о себе.