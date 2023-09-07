Володя XXL об уходе из FC Bus: «Сослан не хотел отдавать меня в «Родину Медиа»

Володя XXL высказался об уходе из FC Bus.

21-летний нападающий перешел в «Родину Медиа» перед стартом 4-го сезона .

«Сейчас такой момент в жизни, когда все решается. У меня не было зарплаты [в ], ее и не будет, так сказали Гатаговы, а именно Сослан.

Он хотел отдать меня в «Титан». Несколько дней назад он мне звонит и говорит: «Володь, не смогу отдать тебе деньги за месяц. В будущем у тебя не будет зарплаты, как и у всех игроков». Это я узнаю за 3 дня до сезона. Представьте мою ситуацию.

Он меня еще добивает тем, что я ухожу играть в « ». Он договорился. За какие-то смешные деньги я должен был там играть. Никто не спросил меня об этом переходе.

Но он вообще никакими способами не хотел отдавать меня в « ». А тут отдает в «Титан» даром. Сами думайте, делайте выводы.

Мне кажется, это был перебор, Сослан перегнул палку. Но это был хороший период в жизни. FC Bus – респект. Остается у меня в сердце, особенно Алан», – сказал Володя.

Сослан Гатагов о ситуации с Володей: «Думаю, а на ### он мне такой нужен?»