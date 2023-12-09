«Почему же 2D удивляются тому, что Кузнецова не назвали лучшим, если они сами не оценили его как лучшего?» Егоров о зарплатах

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Игорь Звездин Медиафутбол

Дмитрий Егоров сравнил зарплаты Кузнецова и Звездина.

«Игорь Звездин (главный тренер «БроукБойз» – Sports.ru) получает больше Дмитрия Кузнецова (главный тренер 2Drots – Sports.ru). 220 монет против 180 на сегодняшний день.

Так почему же 2D говорят о подкупе и удивляются тому, что Кузнецова не назвали лучшим, если они сами не оценили его как лучшего?

Кстати, Сослан Гатагов по разным данным зарабатывает в «Амкале» минимум в 2 раза больше Кузнецова», – заявил руководитель «БроукБойз».

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