«В следующем году будет задача – выход в РПЛ. Мне дали время подумать». Гендиректор «Енисея» Федосеев пригласил тренера 2Drots Кузнецова в команду

Дмитрий Федосеев пригласил Дмитрия Кузнецова на пост главного тренера «Енисея».

Ранее появилась информация, что «Енисей» проявляет интерес к главному тренеру 2Drots Кузнецову.

«Остаюсь ли в 2Drots? Я не знаю. Была связь с клубом: мы тренировались в манеже перед отъездом в Турцию, ко мне приехал мой товарищ – Федосеев Дмитрий Борисович. Он сейчас гендиректор «Енисея». Пообщались полчаса, он сказал, что заходит генеральным и хотел бы меня там видеть.

Он сказал, что этот год пропускается в плане результата, не будет ставится никаких задач, а в следующем году будет ставится задача – выход в РПЛ. И финансирование вроде нормальное. Дали мне подумать, дэдлайна нет. Думаю, что до конца первого круга.

Я в отпуске, сейчас ни о чем не думаю. Я не хотел бы подводить руководителей 2Drots. Они сразу узнали об этом. Работал, готовился спокойно к «Динамо».

Альберт Николаевич сразу сказал, что чемоданы у него собраны. Говорит, как только я соглашусь, он сразу возьмет и побежит в аэропорт. Хочется, чтобы задача была. Нет интереса работать, когда нет задач.

Прямо сейчас оцениваю свой уход в 10%, низко. Я обещал, что не уйду пока не сыграем МФЛ-5 и не выиграем еще что-то», – сказал главный тренер 2D.