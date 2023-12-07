«Енисей» уволил главного тренера. Ранее Федосеев приглашал на этот пост Дмитрия Кузнецова

«Енисей» интересовался главным тренером 2Drots Кузнецовым.

Ранее Дмитрий Федосеев пригласил Дмитрия Кузнецова на пост главного тренера «Енисея».

В настоящее время является главным тренером медийной команды 2Drots. Под руководством Дмитрия Викторовича команда выиграла 1-й и 2-й сезон , победила в 1XBET Media Football League в Казахстане, в марте обыграла ЦСКА (2:0) и дошла до 1/64 Пути регионов Кубка России.