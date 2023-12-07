«Енисей» уволил главного тренера. Ранее Федосеев приглашал на этот пост Дмитрия Кузнецова

Теги ЦСКА Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига 1XBET Media Football League Медиафутбол

«Енисей» интересовался главным тренером 2Drots Кузнецовым.

Ранее Дмитрий Федосеев пригласил Дмитрия Кузнецова на пост главного тренера «Енисея».

В настоящее время Дмитрий Кузнецов является главным тренером медийной команды 2Drots. Под руководством Дмитрия Викторовича команда выиграла 1-й и 2-й сезон Winline Медиалиги, победила в 1XBET Media Football League в Казахстане, в марте обыграла ЦСКА (2:0) и дошла до 1/64 Пути регионов Кубка России.

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