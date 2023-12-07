Матч 2Drots с «Динамо» и игру сборной Медиалиги посмотрело больше людей, чем матчи «Реала» и «ПСЖ» в ЛЧ

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Матчи медийных команд на ТВ смотрело больше людей, чем игры Лиги чемпионов.

Товарищескую игру 2Drots с «Динамо» на «Матч ТВ» посмотрели 3,1 млн человек.

Матч сборной Winline Медиалиги против сборой ФНЛ – 2,9 млн зрителей.

При этом аудитория встречи «ПСЖ» и «Ньюкасла» составила 2,1 млн человек, а «Реала» с «Наполи» – 1,9 млн.

Самым просматриваемым за последнее время стал матч «Локомотива» против «Зенита». Его смотрели 4,6 млн человек. 

 

Фото: канал «Инсайды от Медиа Крапа»

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30 комментариев
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Кому нужен Беллингем и Мбаппе, когда на поле такие мастера, как Личка и Низамутдинов?
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ох, не Суперлигу Чеферину надо было бояться
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0
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3.1 млн человек и это только в пределах Садового кольца..
+23
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+22
ЛЧ идёт в 23:00 мск. Большинству на следующий день в школу и на работу в рань просыпаться
+20
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+19
Додиков в этом мире всегда больше, чем нормальных людей))
+18
-4
+14
Многие не смотрели ЛЧ на сторонних ресурсах, что бы не слышать геничей и черкадов всяких.
+11
-3
+8
ну Дом-2 тоже много людей смотрело
+8
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+7
Посчитали бы во сколько раз больше потратили эфирного времени рекламируя напрямую и в разных "интервью, программах" из каждого утюга матч дротов с этими, и сколько на матчи лч и матч Локо - Зенит. Даже тут постоянно подсовывают это убожество в раздел футбола.
+7
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+5
Так что готовьтесь смотреть отечественный продукт, загнивающий запад проигрывает во всем, рейтинги не дадут соврать.
+3
0
+3
Ответ Нефанатик
Многие не смотрели ЛЧ на сторонних ресурсах, что бы не слышать геничей и черкадов всяких.
Это тут на спортсе принято томно закатывать глаза на Чердака и брезгливо морщить носик от Генича, а в жизни этим "многим" пофиг на них.
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Ответ Streetbor
3.1 млн человек и это только в пределах Садового кольца..
берите выше,в пределах стадиона)
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Да а все начиналось с каких-то челенджей было время
+2
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время начала матчей мы учитывать не будем, конечно же, натянем сову на глобус. Работающим людям в московском часовом поясе конечно же без разницы, когда футбол смотреть, в 19 или в 23, ага
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Перес срочно вылетел на переговоры с Некитом. Суперлиге быть!!!
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мда уж
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Что сказать, разрывайте контракт с УЕФА, и показывайте эти прекрасные матчи
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Да ещё и Личка Лично вышел на поле против Кузнецова
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Среди ханжества в комментариях выскажу непопулярное здесь мнение: молодцы, 2Drots. Спасибо Динамо, что не брезгуют подобной движухой, это только в плюс всем.
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Сели, посмотрели в потолок, пососали палец и выдали развесистую клюкву.
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Не то что в мире , в России)
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Ждём, когда Реал, ПСЖ и прочие клубы загнивающего Запада будут умолять на коленях, чтобы их взяли в Медиалигу.
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время начала матча мы конечно не будеммю учитывать)
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Особенно на севере ,где ,лига чемпионов в 3 ночи показывают
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А где же просмотры самого популярного клуба страны?? Не в тройке даже?
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Так ЛЧ показывают когда школьники спят ) все правильно
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оч интересно смотреть наверно пародию на 2ю лигу в сетинге дом 2
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