Матч 2Drots с «Динамо» и игру сборной Медиалиги посмотрело больше людей, чем матчи «Реала» и «ПСЖ» в ЛЧ

Матчи медийных команд на ТВ смотрело больше людей, чем игры Лиги чемпионов.

Товарищескую игру 2Drots с «Динамо» на « » посмотрели 3,1 млн человек.

Матч сборной Winline Медиалиги против сборой – 2,9 млн зрителей.

При этом аудитория встречи « » и « » составила 2,1 млн человек, а « » с « » – 1,9 млн.

Самым просматриваемым за последнее время стал матч «Локомотива» против «Зенита». Его смотрели 4,6 млн человек.

Фото: канал «Инсайды от Медиа Крапа»