Матч 2Drots с «Динамо» и игру сборной Медиалиги посмотрело больше людей, чем матчи «Реала» и «ПСЖ» в ЛЧ
Матчи медийных команд на ТВ смотрело больше людей, чем игры Лиги чемпионов.
Товарищескую игру 2Drots с «Динамо» на «Матч ТВ» посмотрели 3,1 млн человек.
Матч сборной Winline Медиалиги против сборой ФНЛ – 2,9 млн зрителей.
При этом аудитория встречи «ПСЖ» и «Ньюкасла» составила 2,1 млн человек, а «Реала» с «Наполи» – 1,9 млн.
Самым просматриваемым за последнее время стал матч «Локомотива» против «Зенита». Его смотрели 4,6 млн человек.
Фото: канал «Инсайды от Медиа Крапа»