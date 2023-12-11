Василий Уткин: «Не против прокомментировать матч Медиалиги. Штаны Обеликса сохранились, могу в них»
Василий Уткин готов прокомментировать матч Winline Медиалиги.
Дмитрий Кортава: «Если мы вам предложим прокомментировать какую-то игру, насколько это реально?»
Василий Уткин: «Странно, кстати, что меня ни разу не позвали (смеется). Конечно, я не против. Сейчас я даже более-менее игроков знаю некоторых. Почему нет, у меня штаны Обеликса сохранились, могу в них».
Кирилл Воробьев: «Тебе тогда в пару нужен какой-нибудь галл. Кто у нас на галла похож?»
Василий Уткин: «Не знаю, Паша Чепурин».
2023: Медиалига и штаны Обеликса