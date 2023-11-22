«Броуки» в костюмах супергероев – перфоманс года в медиафутболе. Уткин в образе Обеликса – второй

«Броуки» устроили лучший перфоманс года по версии Winline Media Football Awards.

Команда вышла на второй тайм Winline Медиалиги против Starmix (7:2) в костюмах супергероев.

Перфоманс получил 30 баллов в голосовании.

Вторым стал Василий Уткин, который приехал на матч МФЛ против «Народной Команды» (0:3) в костюме Обеликса. Он набрал 26 баллов.

Третий – Сергей Дурасов, заряжавший перед играми ФК «Матч ТВ». Его результат – 14 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.