«Броуки» в костюмах супергероев – перфоманс года в медиафутболе. Уткин в образе Обеликса – второй
«Броуки» устроили лучший перфоманс года по версии Winline Media Football Awards.
Команда вышла на второй тайм Winline Медиалиги против Starmix (7:2) в костюмах супергероев.
Перфоманс получил 30 баллов в голосовании.
Вторым стал Василий Уткин, который приехал на матч МФЛ против «Народной Команды» (0:3) в костюме Обеликса. Он набрал 26 баллов.
Третий – Сергей Дурасов, заряжавший перед играми ФК «Матч ТВ». Его результат – 14 баллов.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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