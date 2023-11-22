«Броуки» в костюмах супергероев – перфоманс года в медиафутболе. Уткин в образе Обеликса – второй

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига БроукБойз Сергей Дурасов Матч ТВ Winline Media Football Awards Медиафутбол

«Броуки» устроили лучший перфоманс года по версии Winline Media Football Awards.

Команда вышла на второй тайм Winline Медиалиги против Starmix (7:2) в костюмах супергероев.

Перфоманс получил 30 баллов в голосовании.

Вторым стал Василий Уткин, который приехал на матч МФЛ против «Народной Команды» (0:3) в костюме Обеликса. Он набрал 26 баллов.

Третий – Сергей Дурасов, заряжавший перед играми ФК «Матч ТВ». Его результат – 14 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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