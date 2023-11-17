Уткин подарил юному фанату бронзовую медаль МФЛ на встрече «Эгриси» с болельщиками
«Эгриси» встретился с болельщиками по итогам сезона Winline Медиалиги.
На встрече, которая была посвящена завоеванию бронзы в четвертом сезоне МФЛ, болельщики пообщались и задали вопросы команде.
Одному из юных фанатов руководитель клуба Василий Уткин подарил бронзовую медаль.
«Эгриси» дошел до полуфинала Медиалиги, обыграв в 1/4 финала 2Drots (0:0, 4:3 Б).
В полуфинале команда уступила «БроукБойз» (1:1, 2:3 Б), а в игре за третье место одержала победу над Fight Nights (4:3 Б).
Фото: ролик на ютуб-канал «Эгриси»
- пробовал лёжа - не удобно)
видимо знатную женю хомяк наел)))
Несмотря на всякие его вредности в эпоху после НТВ+, он один из крутейших российских комментаторов.