«Эгриси» встретился с болельщиками по итогам сезона Winline Медиалиги.

На встрече, которая была посвящена завоеванию бронзы в четвертом сезоне МФЛ, болельщики пообщались и задали вопросы команде.

Одному из юных фанатов руководитель клуба подарил бронзовую медаль.

« » дошел до полуфинала Медиалиги, обыграв в 1/4 финала 2Drots (0:0, 4:3 Б).

В полуфинале команда уступила «БроукБойз» (1:1, 2:3 Б), а в игре за третье место одержала победу над Fight Nights (4:3 Б).

Фото: ролик на ютуб-канал «Эгриси»