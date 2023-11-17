Уткин подарил юному фанату бронзовую медаль МФЛ на встрече «Эгриси» с болельщиками

Теги Василий Уткин болельщики Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

«Эгриси» встретился с болельщиками по итогам сезона Winline Медиалиги.

На встрече, которая была посвящена завоеванию бронзы в четвертом сезоне МФЛ, болельщики пообщались и задали вопросы команде.

Одному из юных фанатов руководитель клуба Василий Уткин подарил бронзовую медаль.

«Эгриси» дошел до полуфинала Медиалиги, обыграв в 1/4 финала 2Drots (0:0, 4:3 Б).

В полуфинале команда уступила «БроукБойз» (1:1, 2:3 Б), а в игре за третье место одержала победу над Fight Nights (4:3 Б).

Фото: ролик на ютуб-канал «Эгриси»

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8 комментариев

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Евгений Гапонов
У Василия доброе сердце
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Eric_Cartman
Даже встать уже не может :(
+8
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haibr
Ответ Eric_Cartman
Даже встать уже не может :(
Зачем стоять когда можно сидеть и зачем сидеть когда можно лежать.
+2
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Евгений Гапонов
Ответ ВРвпопа оапоапо
Это ты на фото?
Да)
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Александр Васильев
Ответ haibr
Зачем стоять когда можно сидеть и зачем сидеть когда можно лежать.
- ты почему сидя работаешь?
- пробовал лёжа - не удобно)
видимо знатную женю хомяк наел)))
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ЕгориЙ
Жалко, что такие проблемы с лишним весом и соответственно с здоровьем.
Несмотря на всякие его вредности в эпоху после НТВ+, он один из крутейших российских комментаторов.
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Spaten
Тревожное фото
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Евгений Гапонов
У Василия доброе сердце
Это ты на фото?
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-3
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