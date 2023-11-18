Даниил Фомин: «За Медиалигой особо не слежу, но если выбрать одну команду, я переживаю за «Эгриси»
Даниил Фомин высказался о прошедшем товарищеском матче с 2Drots.
– Как тебе атмосфера товарищеского матча в таком виде?
– Супер. Столько болельщиков пришло в такую погоду. Спасибо им большое.
Хороший товарищеский матч получился. Надеюсь, в нашей команде обошлось без травм. Считаю, продуктивно провели эту встречу.
– Следишь ли ты за медиафутболом? Знаешь какие-нибудь детали оттуда?
– Честно, не особо слежу. Так, чтобы смотреть матчи – нет. А если выбрать одну команду, то я за «Эгриси» Василия Уткина переживаю.
– Почему именно за «Эгриси»?
– Не знаю. Симпатичен мне их подход. И в том числе из-за Василия Уткина.
– Удивил ли тебя кто-нибудь среди ребят?
– Нападающий Гаучо мне понравился. Хорошая команда в целом.
– Какая установка на игру была от Лички? И как тебе с ним игралось в первом тайме?
– Игралось нормально. Хотел отметить, что и тренер 2Drots тоже хорошо выглядел.
Установка была получить нагрузку, сыграть товарищеский матч. Самое главное было вместо простой беготни сыграть при такой атмосфере и не получить травм. Все это сегодня мы сделали.
– Личка даже шел в подкаты в первом тайме. Он поддерживал форму перед игрой? Тренировался?
– Он с нами каждую тренировку проводит. Может и с нами поучаствовать [в тренировочном процессе], – рассказал полузащитник «Динамо» в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.
«Динамо» выиграло у 2Drots в товарищеском матче со счетом 2:1.
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