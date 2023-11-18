Даниил Фомин: «За Медиалигой особо не слежу, но если выбрать одну команду, я переживаю за «Эгриси»

Даниил Фомин высказался о прошедшем товарищеском матче с 2Drots.

– Как тебе атмосфера товарищеского матча в таком виде?

– Супер. Столько болельщиков пришло в такую погоду. Спасибо им большое.

Хороший товарищеский матч получился. Надеюсь, в нашей команде обошлось без травм. Считаю, продуктивно провели эту встречу.

– Следишь ли ты за медиафутболом? Знаешь какие-нибудь детали оттуда?

– Честно, не особо слежу. Так, чтобы смотреть матчи – нет. А если выбрать одну команду, то я за «Эгриси» переживаю.

– Почему именно за « »?

– Не знаю. Симпатичен мне их подход. И в том числе из-за Василия Уткина.

– Удивил ли тебя кто-нибудь среди ребят?

– Нападающий Гаучо мне понравился. Хорошая команда в целом.

– Какая установка на игру была от Лички? И как тебе с ним игралось в первом тайме?

– Игралось нормально. Хотел отметить, что и тренер 2Drots тоже хорошо выглядел.

Установка была получить нагрузку, сыграть товарищеский матч. Самое главное было вместо простой беготни сыграть при такой атмосфере и не получить травм. Все это сегодня мы сделали.

– Личка даже шел в подкаты в первом тайме. Он поддерживал форму перед игрой? Тренировался?

– Он с нами каждую тренировку проводит. Может и с нами поучаствовать [в тренировочном процессе], – рассказал полузащитник «Динамо» в интервью корреспонденту .ru Артему Терентьеву.

«Динамо» выиграло у 2Drots в товарищеском матче со счетом 2:1.